‘Viúva Negra’ é presa em operação policial após matar marido por seguro de R$ 500 mil

A polícia cercou uma casa fortemente armada para prender Michele, acusada de assassinar o marido, Paulo, no ano passado com ajuda do amante, Diego, para receber seu seguro de vida de R$ 500 mil. Paulo foi morto a tiros a caminho do trabalho por homens contratados pelo casal. A polícia desconfiou do comportamento de Michele, que nunca chorou a morte do marido nem buscou informações sobre a investigação. Uma testemunha-chave revelou o plano, e, após meses de vigilância, os dois foram presos.



