Vizinho encomenda a morte do ‘Rei das Bolachas’ após briga por propriedade

Valdecir ‘Bolacheiro’, conhecido como o ‘Rei das Bolachas’, ficou rico com uma das fábricas de bolachas mais famosas do país. O tempo passou e ele perdeu tudo o que tinha conquistado. Valdecir então decidiu refazer seu império no local onde construiu sua primeira fábrica. Porém, o ‘Rei das Bolachas’ começou a ter problemas com o vizinho, que reclamava do espaço dos portões. A discussão foi parar na Justiça. No meio do caminho da audiência, Valdecir é interceptado e leva vários tiros. A polícia investiga e descobre que o vizinho estava por trás do crime. Mais duas pessoas foram presas.



