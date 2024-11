Zap do Povo: Criminosos aproveitam alagamento para roubar caminhão de botijões de gás

Nesta segunda-feira (4), o estado de São Paulo sofre chuvas fortes e zonas de alagamento. Espectadores do Cidade Alerta registraram momentos do temporal. Em um deles, criminosos aproveitaram o alagamento para roubar um caminhão que carregava botijões de gás. Em outro vídeo, um homem ajuda uma família a atravessar um ponto de alagamento no Bom Retiro, região central da capital paulista. Acompanhe!