Zap do Povo: Sul do país registra ventos com mais de 100 km/h por conta de ciclone extratropical

Nesta quinta-feira (24), a região sul do país registrou ventos de 100 km/h por conta da passagem de um ciclone extratropical. Espectadores do Cidade Alerta enviaram vídeos dos danos da tempestade no estado, que apresentou descargas elétricas e rajadas de vento. Além do evento climático, a cidade de São Paulo está em alerta para tempestade nesta noite.