Zap do Povo: Temporais causam alagamento e deslizamentos em São Paulo

Nesta quinta (28), chove forte no estado de São Paulo, deixando diversas regiões alagadas. Espectadores do Cidade Alerta enviaram vídeos dos efeitos do temporal, que teve ventos acima de 48 km/h. Imagens mostram veículos sendo arrastados pelas enxurradas e pessoas ilhadas por toda a capital paulista, que registrou tempestades após as elevadas temperaturas desta tarde.