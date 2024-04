Adolescente de 15 anos é assassinado em praia movimentada no Espírito Santo Quatro suspeitos foram detidos

Quatro suspeitos de assassinar um adolescente foram presos Espírito Santo. Eles também são adolescentes e mataram o jovem Heron, de 15 anos, em plena luz do dia, no meio de uma praia movimentada. O crime assustou os banhistas e testemunhas passaram as características dos suspeitos para que um cerco fosse montado. A polícia agora quer saber por que o jovem foi morto.