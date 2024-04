Alto contraste

Novas imagens mostram o menino Edson Davi, de 6 anos, na beira do mar pouco antes de desaparecer. As buscas pelo garoto continuam na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A linha principal de investigação é de que Davi, que está desaparecido desde o dia 4 de janeiro, teria se afogado.