Chefe do tráfico no Rio de Janeiro morre em tiroteio com a polícia Carlinhos da Cocaína era procurado desde 2016

Morreu agora há pouco um dos chefes do tráfico da maior comunidade do país, a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Carlinhos da Cocaína resistiu a uma abordagem da polícia, trocou tiros com os agentes e acabou não resistindo após ser baleado. Carlinhos era procurado desde 2016.