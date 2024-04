Alto contraste

Uma chuva forte atinge a capital paulista e o interior do estado neste sábado (27). As zonas leste e norte são as mais atingidas e estão em estado de atenção. A equipe do Cidade Alerta flagra um alagamento no cruzamento da avenida Anhaia Mello com a Jacinto Menezes. Acompanhe.