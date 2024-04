Alto contraste

A delegada Leise Silva Nunes falou com o Cidade Alerta sobre a ação de um falso líder religioso dopava as vítimas com água e sonífero antes de praticar os abusos em Amparo, no interior de São Paulo. O criminoso foi preso durante a operação "João de Deus socorrense", e a polícia acredita que ele tenha feito mais de 30 vítimas.