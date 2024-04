Homem com seguro de R$ 50 mil é assassinado pelo namorado da ex; polícia investiga motivação Ex-companheira seria beneficiária da fortuna caso Alan, a vítima, morresse

O Cidade Alerta mostrou, e a polícia de Paulínia (SP) prendeu o assassino de Alan. Maurício, o suspeito, é namorado da ex-mulher da vítima. Pessoas próximas dizem que a relação de Alan com a ex era de idas e vindas, mas que eles não estavam mais juntos há cerca de três meses. A vítima tinha um seguro de vida de R$ 50 mil, e a ex-companheira seria beneficiária com a morte de Alan. Por isso, a polícia investiga um possível envolvimento da ex na morte do rapaz.