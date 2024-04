Homem reencontra ex-sogra após salvá-la de uma tentativa de feminicídio Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que César ataca a vítima com golpes de faca

O Cidade Alerta encontrou o justiceiro misterioso que salvou a vida da ex-sogra durante uma tentativa de feminicídio em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que César ataca a vítima com golpes de faca. Valdemir, o ex-genro, desce a rua correndo e atira contra o agressor, que cai ferido e morre no local. Cristina foi socorrida com pelo menos sete ferimentos pelo corpo e passa bem. Para a polícia, Valdemir agiu em legítima defesa de terceiros. Hoje, Cristina reencontrou o ex-genro, que salvou a vida dela.