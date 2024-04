Homem suspeito de abusar de três mulheres da mesma família é preso pela polícia As vítimas eram enteadas dele

A polícia prendeu um homem, de 64 anos, suspeito de abusar de três mulheres da mesma família em Franco da Rocha, na grande São Paulo. As vítimas eram enteadas de José. Uma delas é menor de idade e as outras duas ficaram grávidas do suspeito.