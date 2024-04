Matador de facção foragido há mais de 10 anos é preso no ES Ele estava na lista dos mais procurados do Espírito Santo

Foi preso um dos homens que estava na lista dos mais procurados do Espírito Santo. Robson é suspeito de matar quatro homens em 2010 após a morte do irmão, chefe de uma facção criminosa capixaba. Ele também era responsável por transportar drogas entre São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo a mando de uma facção paulistana. Ele conversou com a reportagem do Cidade Alerta e disse que é inocente.