Menina de 12 anos é deixada morta em calçada por suspeito de abuso sexual

Em Belo Horizonte, uma família suspeita que menina encontrada morta em calçada foi abusada sexualmente. Imagens de câmera de segurança flagraram Ana Luiza, de 12 anos, com o suspeito, Davi, de 25, chegando na casa dele. Horas depois, ele apareceu com outra camiseta e carregando o corpo da vítima. Ele deixa Ana Luiza no chão e entrou em casa. Depois que a polícia teve acesso às imagens, Davi foi preso. Na casa dele, os investigadores encontraram drogas e um preservativo usado. A família acredita que Ana Luiza foi abusada sexualmente e depois morta. Em depoimento, Davi disse que a menina tinha usado droga e começou a passar mal. O homem tem várias passagens pela polícia, inclusive por estupro de vulnerável.