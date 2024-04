Quatro anos depois, homem que matou mulher de 52 anos é preso Suspeito foi encontrado no interior da Bahia

Foi preso o homem que matou e enterrou Dona Luzinete, mulher de 52 anos, em Barueri (SP). O crime aconteceu em 2020. Olivado, o suspeito, foi encontrado trabalhando em uma fazenda no interior da Bahia, tentando começar uma nova vida. No dia do crime, ele invadiu uma casa, abriu uma cova ao lado de um pé de goiaba e enterrou o corpo da vítima; desde então, por quatro anos, era tratado como suspeito.