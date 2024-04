RJ: bandido aborda carro de luxo e dá de cara com policial aposentado Policial conseguiu balear o suspeito e impedir que ele fugisse com o relógio roubado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Rio de Janeiro, Anderson Cardoso, de 25 anos, abordou um carro de luxo com a intenção de roubar o motorista. O que ele não sabia, porém, é que a vítima é um policial aposentado; após o roubo, o policial baleou o suspeito e impediu que ele fugisse de moto. A equipe do segurança presente conseguiu recuperar o relógio que havia sido roubado.