SP: equipes responsáveis por encontrar o helicóptero desaparecido enfrentam dificuldades Equipe do Cidade Alerta acompanha as buscas

A equipe do Cidade Alerta acompanha hoje (5) as buscas na mata pelo helicóptero que desapareceu em São Paulo. Durante o processo, conversamos com as equipes envolvidas na busca e mostramos as dificuldades enfrentadas para definir a localização da aeronave.