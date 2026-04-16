Juntos e separados? Entenda os relacionamentos de Coração de Mãe O site oficial preparou um infográfico para você ficar por dentro de tudo o que rolou na vida amorosa dos personagens

Entender a vida amorosa dos personagens de Coração de Mãe pode ser uma missão bem desafiadora. Para você descobrir quem está junto e quem separou, o site oficial preparou um infográfico bem didático. Entenda!

Logo no começo da trama, o público acompanhou um mistério que envolveu a família de Karsu (Özge Özpirinçci). Em um capítulo especial, os telespectadores descobriram que Irmak (Meriç Aral) fugiu com Adnan (Levent Can), então marido da própria mãe, Filiz (Demet Akbağ) e seu padrasto.

‌



Quem também movimentou a trama quando o assunto é relacionamento foi Reha (Necip Memili). O marido frio e distante tratava Karsu muito mal ao mesmo tempo que mantinha uma relação extraconjungal com Hande (Ece İrtem), a melhor amiga de sua esposa.

Após a separação, Karsu se viu cada vez mais envolvida com Atilla (Metin Akdülger) e eles até chegaram a deixar o amor falar mais alto. Porém, o mafioso decidiu proteger a amada após se ver encurralado pelo pai mafioso, e acabou casando com Lale (Seda Türkmen), a ex-cunhada de Karsu.

‌



Confira quem ficou com quem no infográfico:

infográfico coração de mãe Arte/R7

Acompanhe Coração de Mãe de segunda a sexta, às 21h, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

É treta! Relembre as brigas que balançaram Coração de Mãe