Achamos no Brasil: Conheça a cidade da sucata criada por empresário no interior de São Paulo

O Achamos do Brasil deste domingo (17) viaja para Campinas, no interior de São Paulo, para conhecer o verdadeiro rei da sucata. Sr. Vitório é dono de um depósito onde é possível encontrar praticamente tudo, incluindo mais de 20 carcaças de avião. O local possui 110 mil metros quadrados de área, o que equivale a 15 campos do Maracanã. São milhares de itens espalhados por galpões e ao ar livre, dos mais variados tamanhos. Segundo o empresário, tudo ali está à venda e tem um preço. Confira!



