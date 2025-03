Após cinco anos, Corinthians conquista vaga na final do Paulistão ao vencer o Santos Domingo Espetacular|Do R7 10/03/2025 - 01h32 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h08 ) twitter

Depois de cinco anos, o Corinthians vai voltar a disputar uma final no Paulistão. O alvinegro venceu o Santos neste domingo (9) na Neo Química Arena. Yuri Alberto abriu o placar, tornando-se o artilheiro da equipe com seis gols. Tiquinho Soares empatou para o Santos, mas Garro garantiu a vitória corintiana com um belo chute no segundo tempo. Agora, o Corinthians aguarda o vencedor do confronto entre Palmeiras e São Paulo, que será decidido amanhã, às 21h30, com transmissão exclusiva da RECORD. Veja os detalhes!

