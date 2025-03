Avião de pequeno porte cai em Peruíbe, litoral paulista; uma pessoa morreu Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/03/2025 - 23h07 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h05 ) twitter

Um avião de pequeno porte caiu no fim da tarde deste domingo (9) em Peruíbe, na Baixada Santista, São Paulo, próximo a uma aldeia indígena. A aeronave transportava duas pessoas: uma morreu no local e a outra foi resgatada com vida pelos bombeiros e levada ao hospital. As causas do acidente estão sendo investigadas. Nos Estados Unidos, uma aeronave também de pequeno porte caiu em um condomínio de idosos na Pensilvânia e pegou fogo. As cinco pessoas a bordo foram hospitalizadas, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

