Brasileira desaparecida após queda em vulcão na Indonésia aguarda resgate Condições climáticas dificultam buscas por Juliana Marins Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileira aguarda resgate há quase dois após cair em trilha em encosta de vulcão na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, está desaparecida desde que sofreu uma queda de 300 metros durante uma expedição ao vulcão Rinjani, na Indonésia. Ela viajava pela Ásia desde fevereiro e foi vista pela última vez no primeiro dia da caminhada no vulcão. Após o acidente, sua família foi informada por meio de turistas espanhóis nas redes sociais.

Juliana estava acompanhada por um guia e fazia parte de um grupo de viajantes quando ocorreu o acidente. As equipes de resgate enfrentam dificuldades devido às condições climáticas adversas, como neblina e solo escorregadio, que até o momento impossibilitaram a localização exata da brasileira. As autoridades brasileiras foram notificadas do ocorrido e estão acompanhando o desenvolvimento das buscas.

Assista ao vídeo - Brasileira aguarda resgate há quase dois após cair em trilha em encosta de vulcão na Indonésia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!