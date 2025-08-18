Brasileira é detida na Grécia após visto expirar Manuelly Barbosa enfrenta desafios em prisão grega após viagem à Europa Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Manoely de França Barbosa, 25 anos, foi detida em Atenas, Grécia, após seu visto expirar.

Ela planejava retornar ao Brasil após uma viagem à Europa, mas teve seu visto negado em Israel.

Atualmente, Manoely enfrenta condições difíceis na prisão, dividindo um container com outras sete mulheres.

A família e o advogado buscam agilizar sua deportação, enquanto aguardam resposta do Ministério das Relações Exteriores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Manuelly de França Barbosa, uma jovem brasileira de 25 anos do Paraná, está enfrentando um drama em Atenas, na Grécia. Detida como imigrante ilegal após seu visto expirar, ela vive em condições difíceis em uma prisão local.

A viagem à Europa começou em maio com planos de retorno em agosto. Durante sua estadia na Bélgica, Manuelly conheceu um médico e decidiu estender sua permanência para uma viagem a Israel. No entanto, ao chegar em Tel Aviv, teve seu visto negado e foi enviada de volta a Atenas, onde foi presa.

Na prisão, a jovem divide um pequeno container com outras sete mulheres e enfrenta dificuldades com alimentação e condições precárias. Apesar disso, ela consegue manter contato com sua família no Brasil através de chamadas telefônicas.

O advogado da família está em contato com autoridades brasileiras para agilizar a deportação dela. A família aguarda ansiosa por notícias enquanto o Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou sobre o caso.

‌



Quem é Manuelly de França Barbosa e qual a situação atual dela na Grécia?

Manoely de França Barbosa é uma jovem brasileira de 25 anos do Paraná que está detida em Atenas, Grécia, como imigrante ilegal após seu visto expirar. Ela enfrenta condições difíceis em uma prisão local.

Por que Manuelly decidiu estender sua viagem para Israel e o que aconteceu quando chegou lá?

Manuelly decidiu estender sua viagem para Israel após conhecer um médico na Bélgica. No entanto, ao chegar em Tel Aviv, teve seu visto negado e foi enviada de volta a Atenas, onde foi presa.

‌



Como é a vida de Manuelly dentro da prisão na Grécia?

Dentro da prisão, Manuelly divide um pequeno container com outras sete mulheres e enfrenta dificuldades com alimentação e condições precárias, mas consegue manter contato com sua família no Brasil através de chamadas telefônicas.

O que está sendo feito para ajudar Manuelly a retornar ao Brasil?

O advogado da família está em contato com autoridades brasileiras para agilizar a deportação de Manuelly , enquanto a família aguarda ansiosa por notícias sobre o caso, que ainda não teve um pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores.

