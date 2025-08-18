Brasileira é detida na Grécia após visto expirar
Manuelly Barbosa enfrenta desafios em prisão grega após viagem à Europa
Manuelly de França Barbosa, uma jovem brasileira de 25 anos do Paraná, está enfrentando um drama em Atenas, na Grécia. Detida como imigrante ilegal após seu visto expirar, ela vive em condições difíceis em uma prisão local.
A viagem à Europa começou em maio com planos de retorno em agosto. Durante sua estadia na Bélgica, Manuelly conheceu um médico e decidiu estender sua permanência para uma viagem a Israel. No entanto, ao chegar em Tel Aviv, teve seu visto negado e foi enviada de volta a Atenas, onde foi presa.
Na prisão, a jovem divide um pequeno container com outras sete mulheres e enfrenta dificuldades com alimentação e condições precárias. Apesar disso, ela consegue manter contato com sua família no Brasil através de chamadas telefônicas.
O advogado da família está em contato com autoridades brasileiras para agilizar a deportação dela. A família aguarda ansiosa por notícias enquanto o Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou sobre o caso.
