Cabrini investiga a trágica morte de empresário em Interlagos no Domingo Espetacular deste fim de semana (8) O programa também traz uma entrevista exclusiva com o ex-nadador Fernando Scherer e um bate-papo com os filhos do cantor Cristiano Araújo; veja todos os destaques Domingo Espetacular|Do R7 06/06/2025 - 19h40 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h02 )

O Domingo Espetacular deste final de semana (8), mostrará casos e temas polêmicos e adversos DIVULGAÇÃO/ RECORD

No Domingo Espetacular deste fim de semana (8), Roberto Cabrini investiga o que está por trás da morte do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior nas proximidades do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na Grande Reportagem, o apresentador refaz os passos da vítima; entrevista a esposa da vítima, Fernanda Dândalo, e o homem que encontrou o corpo, além de trazer imagens e buscar novas pistas que podem ajudar a compreender o que aconteceu.

Fernanda desabafa com Cabrini e exige respostas: “Eu quero saber por que uma pessoa vai para um evento e não volta? Uma pessoa que vai para um evento em um local internacional, que recebe uma Fórmula 1″. E lamenta, chorando: “Eu não sei como eu vou viver sem ele”.

Um bate-papo especial com Fernando Scherer

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, tem uma conversa franca e cheia de confidências com a apresentadora Carolina Ferraz. Ele, que marcou época no esporte ao conquistar duas medalhas de bronze em Olimpíadas e vários títulos de recordista e campeão mundial, fala abertamente sobre a luta contra o álcool e a depressão, e ainda relembra as dificuldades que enfrentou enquanto atuava no esporte profissional. “Não era a bebida pela bebida, pelo prazer de beber, era o prazer de não estar em contato com uma dor que eu tinha”, revela.

Hoje, aos 50 anos, ele segue a vida como empresário e palestrante e revela ter se reconciliado com a piscina, de quem se manteve longe por dez anos. Um processo que também contou com a ajuda dos netos.

‌



10 anos sem Cristiano Araújo: pela primeira vez, os filhos falam sobre o pai na TV

A morte de Cristiano Araújo completa 10 anos em 24 de junho. Aos 29 anos, o cantor teve a carreira de sucesso interrompida por um acidente de carro, uma perda que comoveu o Brasil. Agora, pela primeira vez, os filhos do cantor, Bernardo, de 12 anos, e João Gabriel, de 16, recebem uma equipe de televisão e mostram as lembranças que guardam até hoje do pai famoso.

O polêmico universo do MCs

Apologia à violência. Tráfico de drogas. Agressão doméstica. Por que mesmo desafiando as autoridades, eles reúnem milhares de seguidores e ganham tanto dinheiro? A imagem emblemática de Oruam no teto de um ônibus ovacionado por milhares de fãs na saída do presídio, à espera da liberação do MC Poze do Rodo, chamou a atenção de todos. Um espetáculo marcado por tumulto e correria. O programa mergulha no polêmico universo dos MCs destacando a histórias de MC Poze, MC Oruam, MC Ryan e MC Brizola, com entrevistas exclusivas e novas revelações.

‌



Humor em Julgamento

Em uma reportagem de Paloma Poeta, a revista eletrônica também aborda a controvérsia em torno do humorista Léo Lins, condenado a oito anos de prisão por fazer piadas preconceituosas. A Justiça também decidiu que ele tem que pagar uma multa milionária e a decisão reacendeu o debate sobre os limites do humor e da liberdade de expressão. Parte do público percebeu a questão como uma forma de censura ou repressão ao pensamento, alegando que o humor deveria ser um espaço livre. Em contrapartida, outros argumentaram que o humor não pode ser usado como ferramenta para legitimar discursos racistas e discriminatórios.

Inteligência Artificial: quais são os limites?

Nessa semana, um robô de IA aprendeu a chantagear seus criadores para não ser substituído. Uma reportagem especial de Patricia Ferraz questiona os limites e a segurança desta tecnologia: até onde a Inteligência Artificial pode ir? O homem corre risco à medida que as máquinas ganham mais conhecimento e autonomia? O programa traz exemplos de como robôs dotados de inteligência artificial passaram a ter “vontade própria” e a recusar ordens dos humanos. Especialistas alertam para a necessidade de se adotar algum mecanismo para impedir que máquinas se voltem contra os homens.

Com apresentação de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, às 20h30, nas telas da RECORD!