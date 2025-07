Carolina Ferraz revela que foi vítima de perseguição: ‘Tentou me atacar, e conseguiu’ Relato foi ao ar após o Domingo Espetacular exibir reportagem com depoimento de vítimas de stalkers, como o ator Thiago Giacometti, que desabafou sobre ameaças Domingo Espetacular|Do R7 28/07/2025 - 17h03 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Ferraz compartilhou que foi vítima de que foi vítima de stalking

Carolina Ferraz revelou que foi vítima de stalking no Domingo Espetacular do último fim de semana (27). Ela contou o drama que viveu após a exibição de uma reportagem, realizada por Raul Dias Filho, sobre esse tipo de crime.

A produção mostrou que mais de 8 milhões de mulheres já foram vítimas de perseguição e trouxe depoimentos exclusivos de vítimas, como o ator Tiago Giacomini, que desabafaram sobre problemas de saúde física e metal, além de prejuízos materiais, causados por stakers. Carolina optou por expor o caso para incentivar homens e mulheres que sofreram este tipo de assédio, considerado crime no país desde 2021, a denunciarem este tipo de assediador.

“Acho que a única alternativa é realmente você denunciar quem está sendo o seu perseguidor. Eu passei por uma experiência que durou quatro ou cinco anos. Na época, eu tinha uma filha pequena, e essa pessoa começou me mandando uma série de cartas e essas cartas aumentaram muito em volume. Ela não era brasileira, era de outro lugar, uma russa”, relatou a apresentadora do programa.

A obsessão não tinha limites, causando diversos transtornos. “Ela chegou a invadir o set de gravação duas vezes. Uma vez, tentou me atacar, e conseguiu. As pessoas conseguiram impedir, evidentemente, que isso chegasse a um nível mais grave”. Carolina chegou a pedir ajuda às autoridades nacionais e internacionais, mas nada parecia deter a mulher.

‌



“Consegui uma medida protetiva contra a pessoa, mas ela continuou me perseguindo. Cheguei a conseguir, através da Interpol, que ela fosse proibida a entrar no Brasil. Mas ela entrou no país, descobriu onde eu morava. Era uma situação realmente terrível”, desabafou Carolina.

Roberto Cabrini, que comanda o Domingo Espetacular ao lado de Carolina, perguntou a apresentadora quando que ela havia notado que a situação havia piorado. “Ela foi ficando cada vez mais agressiva. Nas cartas, falava realmente que ou eu seria dela, ou não seria de mais ninguém”, respondeu a apresentadora. “Eram ameaças cada vez mais graves e, finalmente, ela foi presa e eu consegui terminar com essa situação, mas foi muito difícil”, completou.

‌



Ela também comentou o despreparo da polícia em relação os casos de stalking. “As autoridades não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação, ainda não é um assunto levado a sério. Parece que é como se fosse uma frescura. Mas isso é um erro, porque é grave, pode ter consequências seríssimas, gravíssimas”. E concluiu: “E foi, no meu caso, uma experiência terrível”.

Tiago Giacomini: obsessão atingiu a família

Na reportagem que antecedeu o relato de Carolina Ferraz, o ator Tiago Giacomini, que já participou de várias novelas, dentre elas Os Dez Mandamentos, fez um desabafo emocionado sobre a perseguição sistemática que vem sofrendo

‌



“Sofrer desse jeito, com uma pessoa cercando a sua vida em todos os lugares...”, desabafou o ator, sem conseguir segurar o choro, em depoimento ao repórter Raul Dias Filho. O artista contou que tudo começou com o que parecia ser uma amizade, até se transformar em obsessão. “As coisas passaram a ficar ruins de verdade no momento em que comecei a me distanciar, a ver que a pessoa queria tomar conta da minha vida”.

Raul explica que quando Thiago tentou se afastar vieram os presentes, uma estratégia que faz parte do modo de agir dos stalkers. Segundo especialistas, a tática camufla uma intenção intimidatória. “Ela me mandava bolo, flores, sorvete, souvenirs de viagem, sem eu nunca ter pedido nada”. E por diversas vezes a perseguição não se limitou ao artista, atingindo também pessoas próximas a ele. O repórter revela que, através de mensagens e telefonemas, a mãe e a irmã sofreram ameaças e o ator foi sistematicamente caluniado, perdeu a saúde, projetos de trabalho e dinheiro. “Todos os danos que ela me causou... Moralmente me senti muito devastado, psicologicamente me senti péssimo, e financeiramente me prejudicou”.

Assim como Carolina Ferraz e tantas vítimas, ele procurou a polícia, mas a perseguição não chegou ao fim. Tiago explica por que decidiu falar sobre o assunto agora: “Preciso expor esse caso e isso precisa vir a público porque estou com receio pela minha vida e pela vida da minha família, da minha mãe e da minha irmã”. O ator clama por justiça para voltar a ter tranquilidade. “O stalker se sente acima do bem e do mal, acima da justiça, se sente com poder”, lamenta.

A reportagem completa está disponível no R7.com, no canal do Domingo Espetacular no YouTube e no PlayPlus.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5