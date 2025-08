Caso professora Soraya: filho confessa que matou a mãe e tem prisão decretada pela Justiça de MG Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 27/07/2025 - 21h22 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça de Minas Gerais decretou neste domingo (27) a prisão preventiva de Matteos França Campos, suspeito de assassinar a própria mãe. Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, era professora e foi encontrada morta no último domingo (20), debaixo de um viaduto na região metropolitana de Belo Horizonte. O filho já estava preso desde sexta-feira e confessou o crime. No sepultamento da mãe, ele parecia inconsolável. No entanto, a investigação da polícia viu contradições no comportamento dele. O desfecho do caso chocou o Brasil.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz