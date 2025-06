Brasil tem explosão de casos de febre oropouche; entenda a doença | O Hospital Responde

O Brasil registrou alta de 50% nos casos da febre oropouche em 2025, com mais de 10 mil registros confirmados. Os dados do Ministério da Saúde mostram que em cinco meses o país se aproximou do total de casos do ano passado, que foram 13 mil. A médica Marcela Bandeira, infectologista do Hospital Moriah, explica o que é essa doença, os principais sintomas e como é feito o tratamento. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!