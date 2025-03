Entenda o que é a infecção urinária, uma das mais comuns na população | O Hospital Responde

A cantora Preta Gil chegou a ser internada com infecção urinária, no começo desse mês, em um hospital particular de Salvador, na Bahia. A infecção de urina é uma das mais comuns na população geral, não afetando apenas pacientes oncológicos, como Preta Gil. Mas o que é a infecção urinária? Só afeta mulheres? Como é feito o tratamento? Em O Hospital Responde deste sábado (29), o médico Victor Srougi, urologista do Hospital Moriah, tira essa e outras dúvidas. Acompanhe!



