Entenda o que é Alopecia, doença que pode causar perda de cabelo e pelos | O Hospital Responde

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Xuxa falou sobre a descoberta de ter alopecia androgenética, doença que fez com que ela perdesse cabelo e decidisse fazer um transplante capilar. Mas o que é esse problema? Só atinge mulheres? Tem tratamento? No O Hospital Responde deste sábado (19), Luis Fernando Sayago França, médico dermatologista do Hospital Moriah, tira essas e outras dúvidas.



