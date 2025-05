Entenda o que é artrose, suas causas, sintomas e opções de tratamento | O Hospital Responde

O Dr. Marco Aurélio Silvério Neves, coordenador da Ortopedia e do Instituto da Mobilidade do Hospital Moriah, explica tudo sobre artrose: quais são os sintomas? Como é feito o diagnóstico? E quais os tratamentos disponíveis? Assista e tire suas dúvidas sobre essa condição que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas!



