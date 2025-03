Entenda o que é pneumonia bilateral, os riscos e tratamentos | O Hospital Responde

A pneumonia bilateral é uma infecção que afeta os dois pulmões, podendo ser causada por vírus, bactérias ou fungos. É uma doença grave, que pode levar à insuficiência respiratória. Ela é mais perigosa do que a pneumonia normal? Qual o grupo de risco? Como é feito o tratamento? Em O Hospital Responde deste sábado (22), a médica Roberta Azzolini, clínico geral e cardiologista do Hospital Moriah, tira essa e outras dúvidas. Acompanhe!



