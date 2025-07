H. Pylori: conheça a bactéria silenciosa que afeta o estômago | O Hospital Responde

A H. Pylori é uma bactéria que vive no estômago e pode causar gastrite, úlceras e até câncer gástrico. Muitas vezes assintomática, a infecção é comum e transmitida por água ou alimentos contaminados. O médico Rafael Nicastro, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriah explica que o diagnóstico é feito por exames laboratoriais e o tratamento envolve antibióticos e medicamentos para reduzir a acidez. Acompanhe!



