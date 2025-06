Médico alerta: roncar não é normal | O Hospital Responde

Você ronca muito ou acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono? Esses podem ser sinais de apneia do sono, um distúrbio sério que afeta a qualidade de vida e pode trazer riscos à saúde. O médico Deusdedit Brandão, otorrinolaringologista do Hospital Moriah, explica como identificar o problema e os possíveis tratamentos. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!