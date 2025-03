Médico explica o que é a eclâmpsia, suas causas e como preveni-la | O Hospital Responde

A cantora Lexa perdeu a filha Sofia em decorrência de pré-eclâmpsia precoce agravada pela síndrome de HELLP. O parto dela aconteceu no dia 2 de fevereiro, quando ela estava grávida de seis meses. A criança não resistiu e morreu três dias depois. Mas o que é pré-eclâmpsia? Quais são as causas? Como evitar? Em O Hospital Responde deste sábado (15), o médico Mariano Tamura, coordenador de ginecologia do Hospital Moriah, tira essas e outras dúvidas. Confira!



