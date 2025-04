Médico explica o que é câncer colorretal, seus sintomas e grupos de risco | O Hospital Responde

O câncer colorretal é um tumor que se desenvolve no cólon e no reto, partes do intestino grosso. Mas o que provoca esse câncer? Quais são os sintomas? E o tratamento? No quadro “O Hospital Responde”, O médico Amir Zeide Charruf, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a doença. Confira!



