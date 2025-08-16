Meningite: a doença silenciosa que pode ser fatal | O Hospital Responde

Uma dor de cabeça forte, febre alta e rigidez no pescoço. Esses podem ser os primeiros sinais da meningite, uma inflamação que atinge as membranas que envolvem o cérebro e pode ser fatal. A médica infectologista do Hospital Moriah, Marcela Bandeira, revela quais são os sintomas que você nunca deve ignorar e por que a vacina é a melhor aliada na prevenção dessa doença que pode ter uma evolução assustadora. Fique ligado e proteja-se!