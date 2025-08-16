Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Meningite: a doença silenciosa que pode ser fatal | O Hospital Responde

A médica infectologista do Hospital Moriah, Marcela Bandeira, revela quais são os sintomas que você nunca deve ignorar

O Hospital Responde|Do R7

Uma dor de cabeça forte, febre alta e rigidez no pescoço. Esses podem ser os primeiros sinais da meningite, uma inflamação que atinge as membranas que envolvem o cérebro e pode ser fatal. A médica infectologista do Hospital Moriah, Marcela Bandeira, revela quais são os sintomas que você nunca deve ignorar e por que a vacina é a melhor aliada na prevenção dessa doença que pode ter uma evolução assustadora. Fique ligado e proteja-se!

  • o-hospital-responde
  • hospitais
  • meningite

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.