Saiba como evitar a diverticulite | O Hospital Responde

Você já ouviu falar de diverticulite? A mulher do músico Arlindo Cruz, Babi Cruz, foi internada após receber o diagnóstico dessa doença. O médico Wagner Marcondes, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriah, explica que a diverticulite é uma inflamação ou infecção dos divertículos que acomete principalmente pessoas acima dos 40 anos. Veja mais e saiba como se prevenir!



