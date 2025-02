Saiba como prevenir a virose em dias de praia | O Hospital Responde

Em janeiro de 2025, o litoral de São Paulo registrou um aumento de casos de virose, principalmente nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Calor e férias contribuem para que a doença se torne mais frequente nesta época do ano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o quadro causado pelo norovírus dura em média três dias. Quais devem ser os cuidados após o diagnóstico? Pode ser mais perigosa para crianças? Como evitar o contágio de virose em lugares como praias? No O Hospital Responde deste sábado (18), Camila Miyashiro, infectologista do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a doença.