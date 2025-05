Saiba o que é e como tratar a rabdomiólise | O Hospital Responde

Você já ouviu falar em rabdomiólise? O médico Thiago Diaz, nefrologista do Hospital Moriah, explica o que é essa condição que pode afetar qualquer pessoa, especialmente após esforços físicos intensos, e como é feito o tratamento. A rabdomiólise caracteriza-se por lesão de fibras musculares e pode desencadear a liberação de substâncias intramusculares como eletrólitos e mioglobina na corrente sanguínea. Se chegarem até os rins, as substâncias podem provocar injúria renal aguda e o quadro pode ser grave. Entenda os sinais de alerta!



