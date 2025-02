Saiba o que é enterocolite, doença que deixou filho de Viih Tube internado | O Hospital Responde

Ravi Di Felice, filho de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar após um quadro de enterocolite. Mas que condição é essa? Quais são as causas? Pode gerar complicações? Em O Hospital Responde deste sábado (15), Amir Charruf, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriah, tira essas e outras dúvidas sobre a doença. Confira!