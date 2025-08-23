A apresentadora Eliana revelou que enfrentou a síndrome do ombro congelado, uma condição que causa dor intensa e limita os movimentos da articulação. O médico ortopedista do Hospital Moriah, doutor Wagner Minoru, explica que o problema, também conhecido como capsulite adesiva, pode surgir após lesões, cirurgias ou até de forma espontânea, e costuma afetar principalmente mulheres acima dos 40 anos. Confira!