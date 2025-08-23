Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Síndrome do ombro congelado: o problema que atingiu Eliana | O Hospital Responde

O médico ortopedista do Hospital Moriah, doutor Wagner Minoru, explica causas e síntomas do problema, também conhecido como capsulite adesiva

O Hospital Responde|Do R7

A apresentadora Eliana revelou que enfrentou a síndrome do ombro congelado, uma condição que causa dor intensa e limita os movimentos da articulação. O médico ortopedista do Hospital Moriah, doutor Wagner Minoru, explica que o problema, também conhecido como capsulite adesiva, pode surgir após lesões, cirurgias ou até de forma espontânea, e costuma afetar principalmente mulheres acima dos 40 anos. Confira!

  • saude
  • o-hospital-responde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.