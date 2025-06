Trombose: saiba identificar os sinais e quando procurar ajuda médica | O Hospital Responde

A trombose é a formação de um coágulo de sangue dentro de uma veia ou artéria, o que pode comprometer a circulação e causar complicações graves. O médico Marcos Barros, cirurgião vascular do Hospital Moriah, explica como reconhecer os principais sintomas e quais são as opções de tratamento. Confira!



