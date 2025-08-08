Logo R7.com
Deepfake: confira como vídeos e áudios falsos estão enganando milhões

Especialista explica como identificar e se proteger de conteúdos criados por Inteligência Artificial

Conteúdo Exclusivo|Do R7

A Inteligência Artificial está cada vez mais realista e acessível. Com ela, é possível criar vídeos e áudios falsos de pessoas falando ou fazendo coisas que nunca aconteceram — inclusive com políticos, celebridades e até familiares. A especialista em Inteligência Artificial, Aline Sordili, falou com o Domingo Espetacular e trouxe um alerta. Esses conteúdos têm sido usados para espalhar desinformação, aplicar golpes e até manipular a opinião pública. Confira a íntegra da entrevista e saiba como se proteger.

