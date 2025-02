Falcão comenta volta de Neymar para o Santos: “Vai ser muito bom ele voltar”

Falcão abre as portas de sua casa e fala com exclusividade para o Domingo Espetacular. O rei do futsal comenta os rumos que a carreira tomou após se aposentar e revela que tem empreendimentos até no ramo de estética. O craque revela se ficou com alguma mágoa dos antigos treinadores e dirigentes dos clubes em que atuou e também conta sobre a polêmica com o influenciador digital Luva de Pedreiro e da aproximação que teve do MC Kevin, pouco tempo antes do acidente trágico que tirou a vida do cantor. Além disso, Falcão comenta a volta do craque Neymar para o Santos. O jogador ainda participa de uma brincadeira ardida e opina de quais jogadores ele ganharia em uma partida nas quadras.