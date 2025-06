Direto de Israel, Roberto Cabrini traz informações ao vivo do conflito entre Israel e Irã Correspondente da RECORD relata situação em Tel Aviv sob ataques Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h29 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h29 ) twitter

Roberto Cabrini atualiza sobre os desdobramentos da guerra contra o Irã direto de Israel

Roberto Cabrini está em Tel Aviv cobrindo ao vivo o conflito entre Israel e Irã. A cidade, centro econômico vital de Israel, tem sido alvo frequente de mísseis balísticos iranianos. Durante o dia, ocorreram muitos ataques, embora à noite ainda não tenham sido registrados bombardeios. Cabrini destaca que obteve permissão especial para estar na cidade mais afetada desde o início do conflito. Ele também relata que aviões americanos destruíram três instalações nucleares no Irã, intensificando as tensões atuais. A equipe da RECORD acompanha Cabrini nesta cobertura exclusiva.

Assista ao vídeo - Roberto Cabrini atualiza sobre os desdobramentos da guerra contra o Irã direto de Israel

