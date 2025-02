Domingo Espetacular traz entrevista exclusiva com Falcão, ex-jogador de futsal: “Parar de jogar foi um alívio muito grande” Programa deste fim de semana (2) traz depoimentos do ex-jogador de futsal Falcão e desabafos de Latino sobre os 10 filhos e carreira Domingo Espetacular|Do R7 31/01/2025 - 17h24 (Atualizado em 01/02/2025 - 22h01 ) twitter

No bate-papo, Falcão comenta sua relação com Neymar e também esclarece as polêmicas envolvendo o influenciador Luva de Pedreiro

Um dos maiores jogadores de futsal, Falcão abre as portas de sua casa para uma entrevista exclusiva com o repórter Bruno Laurence. O ex-atleta fala sobre família, revela as diferenças dos ganhos na modalidade em que atuou e abre o jogo sobre a vida depois da aposentadoria. “Quando eu paro de jogar, porque eu não tenho mais essa pressão do dia a dia, para mim foi um alívio muito grande”, confessa.

No bate-papo, ele comenta sua relação com Neymar também esclarece as polêmicas envolvendo o influenciador Luva de Pedreiro. E mais: o Domingo Espetacular promete desvendar um segredo do campeão.

Latino: férias para conhecer filha adolescente

Pai de 10 filhos, o cantor Latino conta tudo sobre o relacionamento com a filha Ana Julia, de 16 anos, que ele acabou de conhecer pessoalmente, já que desde que ela tinha apenas 3 anos, o contato sempre foi à distância. Em entrevista à repórter Fernanda Burger, ele fala das “miniférias” que tirou para encontrar a jovem. Os dois passaram uma semana juntos em uma mansão em Guarujá, no litoral sul de São Paulo, onde tiveram a oportunidade conviver e começar uma nova história.

No bate-papo, ele também faz um desabafo surpreendente sobre a trajetória profissional: “Se eu tivesse que começar do zero, não seguiria essa carreira”.

‌



Falsos advogados fazem mais de 400 vítimas

No quadro “Olha o Golpe”, o programa denuncia uma quadrilha de falsos advogados que usam seus conhecimentos para acessar processos em andamento. A reportagem de Diogo Menezes mostra que, com estas informações, eles mentem para os clientes dizendo que venceram a causa, mas que, para receber o dinheiro, precisam antes pagar uma taxa. As investigações revelam que mais de 400 vítimas foram enganadas.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30 na tela da RECORD.