Dona da creche que esqueceu criança dentro de carro conversa com Domingo Espetacular

Pela primeira vez, a dona da creche, acusada de esquecer uma criança no banco de trás de um carro, falou sobre o caso que comoveu o Brasil. Após ser denunciada pelo Ministério Público, Flaviane passou a cumprir prisão domiciliar. E os pais do menino Salomão também receberam o Domingo Espetacular. Agora, eles tentam retomar a rotina e lidar com a perda do único filho.

