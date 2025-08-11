Dupla Mato Grosso & Matias celebra 50 anos de história em show histórico Evento em São Paulo reuniu gerações de fãs dos sertanejos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h10 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A dupla Mato Grosso & Matias comemorou 50 anos de carreira em show em São Paulo.

Evento reuniu quatro mil fãs de diferentes gerações de música sertaneja.

A cobertura do show foi feita pelo programa Domingo Espetacular, destacando participações especiais.

Mato Grosso & Matias permanecem relevantes, com milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais.

A dupla Mato Grosso & Matias celebrou seus 50 anos de carreira com um show especial em São Paulo, atraindo quatro mil fãs. A apresentação destacou a longevidade e relevância dos artistas na música sertaneja, com admiradores de várias gerações presentes.

O evento contou com a cobertura do Domingo Espetacular, que acompanhou os bastidores e as participações especiais no show. A formação atual da dupla está junta há 16 anos. Ricardo Belchior, cujo nome artístico é Matias, é afilhado do Matias original, Anísio de Carvalho.

Durante o show, Mato Grosso lembrou sua persistência nos anos iniciais para conseguir um contrato em gravadora. Participações de outros grandes nomes da música sertaneja, como Leonardo, evidenciaram a influência duradoura da dupla. Com milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, Mato Grosso & Matias continuam sendo uma referência no cenário musical brasileiro.

