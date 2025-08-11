Dupla Mato Grosso & Matias celebra 50 anos de história em show histórico
Evento em São Paulo reuniu gerações de fãs dos sertanejos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A dupla Mato Grosso & Matias celebrou seus 50 anos de carreira com um show especial em São Paulo, atraindo quatro mil fãs. A apresentação destacou a longevidade e relevância dos artistas na música sertaneja, com admiradores de várias gerações presentes.
O evento contou com a cobertura do Domingo Espetacular, que acompanhou os bastidores e as participações especiais no show. A formação atual da dupla está junta há 16 anos. Ricardo Belchior, cujo nome artístico é Matias, é afilhado do Matias original, Anísio de Carvalho.
Durante o show, Mato Grosso lembrou sua persistência nos anos iniciais para conseguir um contrato em gravadora. Participações de outros grandes nomes da música sertaneja, como Leonardo, evidenciaram a influência duradoura da dupla. Com milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, Mato Grosso & Matias continuam sendo uma referência no cenário musical brasileiro.
Veja também
Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso
Domingo Espetacular playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!