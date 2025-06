Em entrevista exclusiva, Jô fala sobre desafios financeiros após prisão por pensão alimentícia Ex-jogador fala sobre carreira no futebol e dificuldades financeiras Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h33 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: ex-jogador Jô fala sobre a prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia

O ex-jogador de futebol Jô concedeu uma entrevista após sua recente prisão em São Paulo devido a atrasos no pagamento de pensão alimentícia para dois de seus filhos. A conversa ocorreu na casa dos pais do atleta, onde ele discutiu a situação financeira que o levou à detenção.

Jô explicou que, apesar do sucesso no futebol, enfrenta dificuldades financeiras que afetam sua capacidade de cumprir com as obrigações de pensão. Ele mencionou que ajudou financeiramente familiares e amigos ao longo dos anos, contribuindo para seu atual descontrole financeiro.

Esta foi a terceira vez que Jô foi preso pelo mesmo motivo. Em algumas ocasiões, a prisão resultou de falhas de comunicação entre tribunais. Amigos organizaram uma arrecadação para ajudá-lo a quitar parte das dívidas.

O ex-atleta também falou sobre sua carreira desde as categorias de base do Corinthians até sua experiência internacional em seis países. Ele destacou a importância de rever o valor da pensão alimentícia considerando sua atual renda e pretende buscar um acordo judicial para ajustar os pagamentos.

‌



Durante a entrevista, Jô refletiu sobre as lições aprendidas com suas experiências e compartilhou conselhos para jovens jogadores, enfatizando disciplina e humildade no esporte.

Assista ao vídeo - Exclusivo: ex-jogador Jô fala sobre a prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!